Kiew: Mehr als 200.000 russische Soldaten gefallen

Russland hat in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine Angaben aus Kiew zufolge mehr als 200.000 Soldaten verloren. In den vergangenen 24 Stunden seien 610 feindliche Soldaten getötet worden, damit belaufe sich die Gesamtzahl der russischen Verluste auf 200.590 Soldaten, teilte der ukrainische Generalstab am Mittwoch in seinem morgendlichen Lagebericht mit. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.

BILD: SN/APA/TELEGRAM/ @CONCORDGROUP_OFFI Wagner-Friedhof: Laut Kiew verzeichnet Russland massive Verluste