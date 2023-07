Kiew meldet abgewehrte Drohnenangriffe und Geländegewinne

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht den Großteil russischer Drohnen über dem Süden und Osten des Landes abgefangen. Die Flugabwehr habe 13 der 17 von Russland gestarteten Drohnen abgeschossen, teilte die ukrainische Luftwaffe Montag früh auf ihrem Telegram-Kanal mit. "Der Rest hat sein Ziel nicht erreicht." Die ukrainischen Streitkräfte haben laut Kiew bei ihrer Gegenoffensive in der vergangenen Woche leichte Geländegewinne erzielt.

Bei den Drohnen handelte es sich ukrainischen Angaben nach erneut um Shahed-Flugkörper iranischer Bauart. Unabhängig konnten die Angaben zunächst nicht bestätigt werden. Die Shahed-Drohnen nutzt Moskau seit Monaten bevorzugt für den Beschuss des Nachbarlandes. In der Nacht auf Sonntag etwa hatte Russland unter anderem die ukrainische Hauptstadt Kiew und die südukrainische Stadt Cherson mit Drohnen und Marschflugkörpern attackiert. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Zur besseren Abwehr solcher Angriffe fordert die Ukraine den Westen zur Lieferung von modernen Kampfjets auf.

Die ukrainischen Streitkräfte haben Regierungsangaben zufolge in der vergangenen Woche bei ihrer Gegenoffensive an der Ost- und Südfront leichte Geländegewinne errungen und rund 37 Quadratkilometer zurückerobert. Vor allem im Osten gebe es schwere Kämpfe, teilte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar auf Telegram mit. Im Osten rückten die ukrainischen Truppen in Richtung Bachmut vor. Die russische Armee greife in Richtung Lyman, Awdijiwka und Marjinka in der Region Donezk an. Dank einer besseren taktischen Position und einer günstigeren Ausrichtung der Front habe die ukrainische Armee im Osten neun Quadratkilometer zurückerobert. Im Süden sei es ein Gelände von 28,4 Quadtratkilometern. Damit habe die Ukraine an dieser Front insgesamt 158 Quadratkilometer zurückerobert.