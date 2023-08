Kiew meldet Erfolg an Südostfront

Ukrainische Streitkräfte melden Erfolge an der Südostfront. Sie seien südlich von Uroschaine vorgestoßen, erklärte Militärsprecher Andrij Kowaliow. Details nannte er nicht. Am Mittwoch hatte die Ukraine die Einnahme von Uroschaine bekannt gegeben. Am Abend wird ein in der Ukraine gestarteter Frachter in Istanbul erwartet. Aus London hieß es, dass die Ukraine genügend Energiereserven für den Winter habe.

BILD: SN/APA/AFP/ALEXEI SANDAKOV Zerstörungen ohne Ende prägen das Land