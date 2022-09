Kiew meldet große Geländegewinne

Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht von einem Wendepunkt durch die Erfolge im Nordosten. Die russische Armee musste sich östlich des strategisch wichtigen Oskil-Flusses zurückziehen.

Die ukrainische Gegenoffensive im Norden des Donbass zeigt weitere Erfolge. Die russischen Invasionstruppen haben sich am Wochenende östlich des strategisch wichtigen Flusses Oskil zurückgezogen. Dies bestätigten sowohl Kiew als auch Moskau. Selbst eine im Telegram-Kanal des russischen Fernsehsenders Zwezda veröffentlichte Generalstabskarte zeigt abgesehen von einer kleinen Einheit in dem am Sonntagabend ebenfalls eroberten Grenzstädtchen Kosatscha Lopan im Norden der Millionenstadt Charkiw keine russischen Verbände mehr westlich des Oskils.

Der ukrainische Generalstabschef Walerij Saluschnyj teilte am Sonntag mit, dass ...