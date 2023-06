Kiew meldet Rückeroberung von weiterem Dorf in Region Donezk

Ukrainische Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge bei ihrer Gegenoffensive ein weiteres zuvor von Russland besetztes Dorf in der östlichen Region Donezk zurückerobert. "Die Verteidigungskräfte haben Riwnopil wieder unter unsere Kontrolle gebracht", erklärte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag im Messengerdienst Telegram. "Lasst uns weiter vorstoßen!", schrieb sie.

In einem separaten im Onlinenetzwerk Facebook veröffentlichten Video sind Soldaten einer ukrainischen Panzerbrigade zu sehen, die vor einem zerstörten Haus ihre Nationalfahne schwenken. Einem der Soldaten zufolge wurde Riwnopil bereits am Sonntag befreit, als die russischen Soldaten "geflüchtet" seien. "Wir kommen voran", sagt der Soldat in dem Video.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor eingeräumt, dass die in diesem Monat gestartete Gegenoffensive seines Landes trotz des verstärkten Einsatzes westlicher Waffen und Panzer langsamer vorankomme als gewünscht.

Dennoch gab es offenbar einen militärischen Durchbruch in der Gegend des Flusses Mokri Jali südlich der Gemeinde Welika Nowosilka in der Region Donezk. Die Rückeroberung des weiter südlich gelegenen Dorfes Riwnopil würde nun die bei diesem Vorstoß eroberten Gebiete miteinander verbinden.

Russische Streitkräfte hatten Kämpfe um Riwnopil am 16. Juni bestätigt - gut zwei Wochen nach dem offiziellen Beginn der ukrainischen Gegenoffensive.

Zuvor hatte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Maljar in einer Zusammenfassung der Kämpfe der vergangenen Woche erklärt, es seien weitere 17 Quadratkilometer Gelände zurückerobert worden. Damit habe sich die Gesamtfläche der zurückeroberten Gebiete auf insgesamt 130 Quadratkilometer erhöht. Die meisten von ihnen liegen - wie Riwnopil - südlich der kriegszerstörten Bergbaustadt Wuhledar.

Zudem hat die Ukraine militärische Vorstöße in Richtung Tokmak in der südlichen Region Saporischschja gestartet. Weiter nördlich kämpfen die ukrainischen Truppen in der Region Donezk weiter um die Sicherung der Flanken rund um die seit Monaten heftig umkämpfte Stadt Bachmut.