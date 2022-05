Kiew: Russische Soldaten im Mariupoler Stahlwerk

Russische Truppen sind nach Darstellung der Ukraine auf das Gelände des belagerten Asowstal-Stahlwerks in Mariupol vorgedrungen. Man stehe weiter in Kontakt mit den Verteidigern, sagt ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dem Sender Radio Free Europe/Radio Liberty. Der ukrainische Generalstab berichtete am Mittwochabend auch von Luftangriffen auf das Stahlwerk, betonte aber zugleich nach Angaben der Agentur Ukrinform: "Der Feind hat keinen Erfolg."

SN/APA/AFP/ANDREY BORODULIN Feuer über dem Mariupoler Stahlwerk