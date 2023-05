Kiew: Teil Bachmuts weiter unter ukrainischer Kontrolle

In der umkämpften ukrainische Stadt Bachmut sind nach Darstellung Kiews weiter ukrainische Soldaten. "Unsere Truppen kontrollieren in Bachmut gewisse Objekte und im Stadtteil Litak den Sektor mit Einfamilienhäusern", erklärte die Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag bei Telegram. Moskau hatte am Wochenende die vollständige Eroberung der Stadt verkündet. Der Chef der russischen Söldner Wagner kündigte den Abzug seiner Einheiten bis 1. Juni an.

BILD: SN/APA/AFP/STR Zerstörte Häuser in Region Dnipropetrovsk (Archivbild)