Kiew: Tieraugen-Päckchen in zwölf Ländern, auch Österreich

Auslandsvertretungen der Ukraine sind nach Angaben der Regierung bereits in zwölf Ländern Ziel von verdächtigen Postsendungen geworden. Dies teilte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Oleh Nikolenko, am Montag in Kiew mit. Auch die ukrainische Botschaft in Wien erhielt vergangenen Freitag zwei Tieraugen per Post und erstattete Anzeige, sagte ein Botschaftssprecher am Montag gegenüber der APA. Angaben über den Absender konnte er keine machen.

SN/APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK Verdächtige Sendungen an ukrainische Auslandsvertretungen