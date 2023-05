Kiew wehrt Welle russischer Raketenangriffe ab

Die ukrainische Armee hat in der Nacht auf Donnerstag laut eigenen Angaben eine weitere "beispiellose" Welle von russischen Luftangriffen auf Kiew und andere Regionen abgewehrt. Luftabwehreinheiten hätten 29 der 30 von Russland abgefeuerten Marschflugkörper zerstört und vier Drohnen abgeschossen, so die ukrainische Luftwaffe am Donnerstag. Laut dem Verteidigungsministerium in Kiew hatten russische Streitkräfte die Marschflugkörper aus verschiedenen Richtungen abgefeuert.

BILD: SN/AP Eine von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossene russische Rakete.