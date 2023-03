Kiew will laut Wagner-Chef Söldner-Gruppe isolieren

Die Ukraine plant nach Darstellung des Chefs der russischen Söldner-Gruppe Wagner Ende März oder Anfang April eine Großoffensive. Ziel Kiews sei es, seine Kämpfer vom größeren Teil der regulären russischen Streitkräfte in der Ostukraine zu trennen, schrieb Jewgeni Prigoschin in einem am Montag veröffentlichten Brief an Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Dieser solle alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Isolierung von den Hauptstreitkräften zu verhindern, hieß es.

BILD: SN/APA/AFP/ARIS MESSINIS Kiew plant laut Wagner-Chef Gro§offensive