Kiew will Wogen nach Steinmeier-Ausladung glätten

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba will nach dem geplatzten Besuch von Präsident Frank-Walter Steinmeier die Wogen in den Beziehungen mit Deutschland glätten. "Wir sind nicht an einer Verschärfung der bilateralen Beziehungen interessiert", sagte Kuleba laut Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine am Donnerstag in Kiew. Die Ukraine achte Deutschland und die Institution seines Präsidenten. Präsident Wolodymyr Selenskyj erhob jedoch wieder schwere Vorwürfe gegenüber Berlin.

SN/APA/AFP/EVELYN HOCKSTEIN Ukrainischer Au§enminister setzt weiter auf Zusammenarbeit