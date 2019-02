Kim-Doppelgänger wird aus Vietnam abgeschoben

Zwei Tage vor dem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Vietnam muss ein Doppelgänger von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un das Land verlassen. Howard X wurde am Montag von drei Männern in seinem Hotel in Hanoi abgeholt und in ein Auto zum Flughafen gesetzt. Nach einem Polizeiverhör sei ihm mitgeteilt worden, dass sein Visum "ungültig" sei, sagte Howard X vor seiner Abschiebung.

SN/APA (AFP)/MANAN VATSYAYANA Howard X wurde von der Polizei verhört