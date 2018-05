Kim droht mit einem Rückzieher

Das Gipfeltreffen des nordkoreanischen Machthabers mit US-Präsident Donald Trump steht plötzlich infrage. Was steckt dahinter: Sinneswandel oder Verhandlungstaktik?

Plötzliche Wende in den Nordkorea-Verhandlungen: Kim Jong Un stellt das für Juni geplante Gipfeltreffen mit Donald Trump infrage. "Wenn die US-Regierung uns in die Enge treibt und einseitig fordert, dass wir Atomwaffen aufgeben, haben wir kein Interesse mehr an Gesprächen", sagte der stellvertretende Außenminister des Landes, Kim Kye Gwan, einer offiziellen Mitteilung zufolge. Anders gesagt: Nordkorea will den mit Spannung erwarteten Gipfel platzen lassen, wenn die USA zu hart auf atomare Abrüstung drängen. Hochrangige Versöhnungsgespräche mit Südkorea wurden am Mittwoch abgesagt.