Kim hofft auf regelmäßige Treffen mit Südkoreas Präsident

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hofft auf "regelmäßige" Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in im kommenden Jahr und einen baldigen Besuch in Seoul. Dabei solle es um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel gehen, schrieb Kim in einem seltenen Brief an die Regierung in Seoul, wie Moons Büro am Sonntag mitteilte.

Kim nannte Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel als Ziel