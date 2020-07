Kim Jong-un: Nordkoreas Atomwaffen als Sicherheitsgarantie

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sieht im Atomwaffenarsenal seines Landes eine Garantie für die Sicherheit. In einer Rede bei einer Veteranenkonferenz zum 67. Jahrestag des Endes des Korea-Kriegs (1950-53) am Montag signalisierte Kim, dass er trotz des internationalen Drucks an der Entwicklung von Atomwaffen festhalten wolle.

SN/APA (AFP/KCNA VIA KNS)/STR Nordkoreas Machthaber will an der Entwicklung der Waffen festhalten