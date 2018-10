Kim Jong-un sieht Fortschritte in Gesprächen mit USA

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sieht Fortschritte in den Gesprächen mit den USA und hofft auf ein baldiges, zweites Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump. Details sollen auf der Ebene von Regierungsbeamten ausgehandelt werden, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag den Machthaber von seinen Gesprächen mit US-Außenminister Mike Pompeo am Vortag in Pjöngjang.

SN/APA (AFP)/HO Kim empfing US-Außenminister Pompeo in Pjöngjang