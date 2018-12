Kind glaubt auch nach Telefonat mit Trump an Weihnachtsmann

Ein siebenjähriges Mädchen in den USA glaubt weiter an den Weihnachtsmann, auch wenn US-Präsident Donald Trump sie am Telefon leicht irritiert hatte. Er hatte gemeint, es sei "grenzwertig", mit sieben Jahren noch an den Weihnachtsmann zu glauben. Journalisten haben das Mädchen Collman Lloyd danach im US-Staat South Carolina ausfindig gemacht und es nach ihrem Gespräch mit Trump ausgefragt.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Ehepaar Trump erklärt den Kindern die Welt