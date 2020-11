Kinder in Frankreich der "Terrorverherrlichung" verdächtigt

Gut zwei Wochen nach dem Mord an einem Lehrer in Frankreich wird gegen mehrere Schüler wegen des Verdachts der "Terrorverherrlichung" ermittelt. Unter anderem sollen zwei Zwölfjährige im Großraum Straßburg die Enthauptung des Pädagogen befürwortet haben, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Auch gegen Grundschüler im Alter von acht und neun Jahren werde ermittelt, hieß es. Der Lehrer hatte vor seinem Tod Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt.

SN/APA (AFP)/SEBASTIEN SALOM-GOMIS Auseinandersetzung mit der Ermordung in den Schulen