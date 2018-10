Syrische Flüchtlinge in Jordanien kommen kaum über die Runden.

In den vergangenen beiden Jahren sind zwar kaum noch Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien in das benachbarte Jordanien gekommen. Insgesamt leben aber bereits mehr als 650.000 Vertriebene dort. Für viele von ihnen ist es bereits das achte Jahr im Exil. Ihre Situation hat sich in dieser Zeit oft verschlechtert.