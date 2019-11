Kinderarmut in OECD-Ländern gestiegen

Die Kinderarmut ist in vielen Industrie- und Schwellenländern gestiegen. Im Schnitt wächst eins von sieben Kindern in den OECD-Staaten in Armut auf, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am Dienstag in Paris mitteilte. Laut der Studie sind hoch entwickelte Länder wie Israel, Spanien und die USA unter den zehn Staaten mit der höchsten Kinderarmut.

SN/APA (Archiv/dpa)/Christian Chari Kinderarmut in Österreich unter dem Durchschnitt