King Charles III.: Schonzeit für den neuen König

Charles III. erntet für seine ersten Reden und Auftritte als neuer britischer König viel Lob. Experten bezweifeln, dass das so bleibt.

Die Zeremonie mit altertümlichen Uniformen und Botschaften, die von einem Pergament abgelesen werden, wirkte wie aus der Zeit gefallen. Tausende sind am Wochenende zu Charles' Proklamation gekommen. Zwei Tage nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II., ist er am Samstag mit Fanfaren auf dem Palast-Balkon in London zum britischen König ausgerufen worden.

Am vergangenen Freitag, als der neue König das erste Mal vor dem Buckingham-Palast erschien, zeigte sich der Monarch nahbar, ließ sich umarmen und küssen. Die ...