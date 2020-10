Kirgisischer Ex-Staatschef Atambajew neuerlich festgenommen

Der bei Protesten befreite Ex-Präsident der zentralasiatischen Republik Kirgistan, Almasbek Atambajew, ist erneut festgenommen worden. Das bestätigte das Staatliche Komitee für Nationale Sicherheit in der Hauptstadt Bischkek am Samstag. Ihm werde die Organisation von Massenunruhen vorgeworfen, hieß es in einer Erklärung. Spezialkräfte sollen Atambajew und zwei Mitstreiter in seiner Residenz im Dorf Koj-Tasch in der Nähe der Hauptstadt festgenommen haben.

SN/APA (AFP)/VYACHESLAV OSELEDKO Atambajew gibt sich nicht geschlagen