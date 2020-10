Kirgisistan versinkt im politischen Chaos

Betrugsvorwürfe, Straßenkämpfe. Seit der Parlamentswahl kommt es in Kirgisistan Tag für Tag zu Protesten. Vor allem die Jugend wünscht sich einen Machtwechsel.

Wladimir Putin hat es immer gewusst. "Revolutionen führen ins Chaos." So hat es der russische Präsident wiederholt gesagt und gern auch betont, dass "wir in Russland nichts dergleichen zulassen werden".

Nichts dergleichen, das bezog sich auf demokratische Aufbrüche wie die Rosenrevolution in Georgien 2003 und die ukrainische Revolution in Orange ein Jahr später. Putin ist sich mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko einig, dass Dauerproteste nur zu Niedergang und Zerfall führen, wenn man sie nicht unterdrückt. Am stärksten ...