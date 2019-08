Kirgistans Ex-Präsident wegen Korruptionsvorwürfen in U-Haft

Nach seiner spektakulären Festnahme kommt der Ex-Präsident Kirgistans, Almasbek Atambajew, in Untersuchungshaft. Er werde vorerst bis zum 26. August in einem Gefängnis in der Hauptstadt der Ex-Sowjetrepublik bleiben, entschied ein Gericht am Freitag. Laut der kirgisischen Nachrichtenagentur Akipress wird gegen den Politiker wegen Korruption und Komplizenschaft in einem Verbrechen ermittelt.

SN/APA (AFP)/VYACHESLAV OSELEDKO Atamabjew wurde am Donnerstag nach heftigen Protesten festgenommen