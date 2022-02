Klagen über Behinderungen bei Olympia-Berichterstattung

Der Club der Auslandskorrespondenten in China (FCCC) hat Behinderungen bei der Berichterstattung über die Olympischen Winterspiele in Peking kritisiert. "Der FCCC ist bestürzt, dass die Bedingungen für unabhängige Berichterstattung in China während der Winterspiele weiter hinter internationalen Standards zurückblieben", hieß es am Montag in einer Erklärung. Amtliche Stellen seien "regelmäßig eingeschritten" - ein Symptom für die erschwerten Arbeitsbedingungen in China.

SN/APA/AFP/SEBASTIEN BOZON Die Spiele von Peking gingen bereits pompös zu Ende