Klarer Sieg für Demokratiebewegung bei Wahl in Hongkong

Die Hongkonger Demokratiebewegung hat bei der Kommunalwahl einen überwältigenden Sieg verzeichnen können. Pro-demokratische Kandidaten eroberten örtlichen Medien zufolge bei der Wahl am Sonntag 388 der 452 Sitze in den 18 Bezirksräten - 263 mehr als bei den Wahlen 2015. 59 Sitze gingen an Peking-treue Kandidaten, fünf an unabhängige Bewerber.

SN/APA (AFP)/PHILIP FONG Historischer Sieg in Hongkong