Klimaaktivisten fordern nach Hochwasser Taten

Fridays for Future kritisierte die anhaltende "Ignoranz" der deutschen Politiker.

Zwei hautnah Betroffene kamen zuerst zu Wort. Die beiden Jugendlichen Jonas und Julia Wischnewski mussten mit ihrer Familie vor dem Hochwasser aus ihrem Haus flüchten. Und das Erste, was sie danach in den sozialen Medien gesehen hätten, berichtete Julia bei einer Pressekonferenz von Fridays for Future am Freitag in Hamburg, sei Armin Laschet gewesen, der gesagt habe, er werde seine Politik nicht ändern. Der CDU-Kanzlerkandidat hatte in einer ersten Reaktion zur Flutkatastrophe gesagt, "weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik".

Dass genau das eintritt, nämlich keine Änderung der Politik, fürchtet die Klimaschutzbewegung. Die Politikerinnen und Politiker machten im Zusammenhang mit der Klimakrise derzeit zwar Ankündigungen, was alles besser gemacht werden sollte. "Wir sehen aber eben auch, dass diese Ankündigungen oftmals genau dann in Luft aufgelöst werden, wenn es darum ginge, sie in Taten umzusetzen", sagte Luisa Neubauer von Fridays for Future in Deutschland.

Zugeschaltet zur Pressekonferenz der Aktivisten war unter anderen die Energieökonomin Claudia Kemfert. Sie mahnte, die Politik müsse den Wiederaufbau nach dem Hochwasser für die energetische Gebäudesanierung nutzen. So sollten keine neuen Ölheizungen oder fossilen Heizungen mehr eingebaut werden, stattdessen müsse beim Wiederaufbau vermehrt auf Solarenergie gesetzt werden. "Jeder Euro, der dafür eingesetzt wird, spart 15 Euro an Klimaschäden", sagte sie.

Am Nachmittag zogen Vertreter die Klimabewegung unter dem Motto "Die Klimakrise ist hier!" in Hamburg mit rund 500 Teilnehmern vom Heiligengeistfeld über die Reeperbahn bis zum Fischmarkt. Während der Solidaritätskundgebung sollte auch der mehr als 170 Opfer der Fluten gedacht und Geld gesammelt werden. Kundgebungen waren am Freitag in mehreren Städten Deutschlands geplant.