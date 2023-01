Die Bagger rücken im deutschen Lützerath vor

Das Dorf Lützerath soll weichen, weil darunter Braunkohle liegt. Aktivisten halten dagegen.

Lützerath ist eine aus wenigen Gebäuden bestehende Siedlung in Nordrhein-Westfalen, in der schon lange kein Lützerather mehr wohnt. Wenige Meter entfernt tut sich die unwirkliche Kraterlandschaft des Braunkohletagebaus Garzweiler auf, eine Szenerie wie von einem anderen Planeten. Die ursprünglichen Bewohner sind alle weggezogen, doch nach ihnen kamen mehrere Hundert Klimaaktivisten. Ein Teil von ihnen ist in die leeren Gebäude eingezogen, ein Teil wohnt auch in Baumhäusern, Wohnwagen und Zelten.

Unter dem Dorf befinden sich besonders große Braunkohlevorkommen, die ...