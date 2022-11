Klimagipfel endet mit "Hoffnung und Frust"

Die armen Staaten der Erde haben sich in einem Punkt durchgesetzt. Dem Klima hilft das noch nicht.

"Hoffnung und Frustration liegen nahe beieinander." So beschrieb die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock das Ergebnis der 27. UN-Klimakonferenz in Sharm el Sheikh. Die zweiwöchigen Marathonverhandlungen waren in den Morgenstunden des Sonntags in dem ägyptischen Badeort zu Ende gegangen.

Die Vertreter der ärmeren Staaten aus dem globalen Süden feierten einen "historischen Beschluss": Es soll ein Ausgleichsfonds geschaffen werden, der ihnen beim Wiederaufbau nach Klimakatastrophen hilft. Damit waren die Fortschritte aber auch schon zu Ende. Der Klimagipfel schaffte keine Verbesserungen ...