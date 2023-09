Klimagipfel in Nairobi: Afrikas Staaten zeichnen Fahrplan in eine grünere Zukunft

Der Klimawandel verstärkt alte Ungleichheiten. In Afrika zeigt sich das besonders deutlich. Beim ersten Klimagipfel des Kontinents fordern die Länder: Wir wollen Teil der Lösung sein.

In Kenias Hauptstadt haben afrikanische Regierungsvertreter am Mittwoch die "Erklärung von Nairobi" unterzeichnet - einen Fahrplan in die Klimazukunft. Darin betonen sie, dass Afrika ein "entscheidender Teil der globalen Lösung für den Klimawandel" sei. So sollen Arbeitslosigkeit und Stromarmut am ...