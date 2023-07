Spaniens Premier Pedro Sánchez und sein Wahlgegner Núñez Feijóo stritten im TV-Duell über mögliche Regierungspartner.

Es war eine Schlammschlacht, wie sie Spanien schon lange nicht mehr erlebt hat, mit harten Vorwürfen und persönlichen Angriffen. Am Montagabend prallten die beiden aussichtsreichsten Spitzenkandidaten der vorgezogenen Parlamentswahl in einem TV-Duell aufeinander - dem einzigen vor der Wahl am ...