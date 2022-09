Klimaschützer hoffen auf Lula

Die Präsidentenwahl in Brasilien ist auch ein Kampf um die grüne Lunge der Welt. Denn wird Jair Bolsonaro wiedergewählt, ist die weitere Abholzung des Amazonasregenwaldes wahrscheinlich.

Allein im August wurden im Amazonasgebiet 33.116 Brände gezählt, die höchste Zahl seit 2010, wie das Nationale Institut für Weltraumforschung (INPE) in Brasilien mitteilte. Ein Großteil dieser Feuer ist zur Brandrodung gelegt worden. Geht diese Zerstörung des Regenwaldes in dem Tempo weiter, ist laut Experten bald der Kipppunkt erreicht, an dem der Schaden unwiderruflich ist. Laut Marcio Astrini von der Klimabeobachtungsstelle Observatório do Clima kann das derzeit noch verhindert werden: "Dafür muss Bolsonaro aber abgelöst werden." Denn die dringendste Maßnahme ...