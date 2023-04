Klimaschützer kritisieren Klimaschützer

Die deutsche Fridays-for-Future-Bewegung wirft der Letzten Generation die Spaltung der Gesellschaft vor. In Österreich ist das anders.

Zwischen den beiden Klimaschutzbewegungen Fridays for Future und Letzte Generation herrscht dicke Luft. Anlassgebend waren Straßenblockaden der Letzten Generation in Hamburg, die am Mittwoch von Annika Rittmann, der Sprecherin von Fridays for Future Deutschland, kritisiert wurden. Diese Blockaden hätten "insbesondere Pendler und Pendlerinnen" getroffen, "die es sich weder leisten können, in der Hamburger Innenstadt zu wohnen, noch durch den mangelnden Ausbau die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen können. Ähnliches ist in Berlin zu befürchten." Mit ihren Protestaktionen - vorrangig mit dem Festkleben der Handflächen auf Fahrbahnen - spalte die Letzte Generation die Gesellschaft, so der Vorwurf der Fridays-for-Future-Bewegung. "Die Klimakrise braucht gesamtgesellschaftliche Lösungen und die finden und erstreiten wir nur gemeinsam und nicht, indem wir Menschen im Alltag gegeneinander aufbringen", sagte Sprecherin Rittmann.

David Sonnenbaum, Sprecher der Letzten Generation in Österreich, sieht den Zwist der beiden Aktivistengruppen in Deutschland gelassen. "Offenbar gibt es bei Fridays for Future in Deutschland unterschiedliche Meinungen und auch unterschiedliche Protestformen. Die sind anscheinend nicht ganz abgestimmt." Hierzulande sei das Verhältnis der beiden Gruppen zueinander "immer ein gutes und solidarisches" gewesen. Sonnenbaum machte aber im SN-Gespräch auch klar, dass man von dieser Protestform (Stichwort: Klimakleber) nicht abweichen werde: "Wir müssen damit in die Mitte der Gesellschaft. Alles andere erzeugt keinen wirtschaftlichen Druck." Die Unstimmigkeiten im Nachbarland könne er sogar nachvollziehen: "Ziviler Widerstand hat nie das Ziel, beliebt zu sein. Wir wollen auch nicht jeden Tag und bei jedem Wetter auf der Straße sitzen. Und wir nehmen die Wut der Bürgerinnen und Bürger in Kauf, wir verstehen sie." Nur habe man im Endeffekt keine andere Wahl. "Man sieht ja jetzt schon die Auswirkungen der Klimakatastrophe. In Frankreich ist aufgrund von Trockenheit bereits der Kampf ums Wasser ausgebrochen."

Klara König, Sprecherin von Fridays for Future in Österreich, will in die Kritik ihrer deutschen Mitstreiter nicht einstimmen: "Grundsätzlich haben wir eine andere Protestform gewählt (als die Letzte Generation, Anm.), weil wir vom Kindergartenkind bis zu den Großeltern alle mitnehmen wollen. Aber es ist sinnvoll und gut, dass es unterschiedliche Aktionsformen gibt. Wir kämpfen alle für dasselbe Ziel." Zum Beispiel für Tempo 100 auf Autobahnen.

Besorgt zeigte sich König über die "Weigerung der Bundesregierung, minimalste Klimaziele umzusetzen. Uns drohen Milliardenzahlungen. Das hat alles Konsequenzen für die Menschen in Österreich. Darüber sollten wir reden." Besorgt zeigte sich die Sprecherin über die "Kriminalisierung von Klimaaktivisten" und verwies auf die deutsche Studentin Anja Windl, gegen die ein Aufenthaltsverbot geprüft wird. Sie protestiert regelmäßig für die Letzte Generation.

Deren Sprecher David Sonnenbaum kündigte an, sich "ab Mai in Wien dem fossilen Alltag in den Weg zu stellen - sehr wahrscheinlich über zwei Wochen, vielleicht auch länger, kommt darauf an, wie viele mitmachen". In Österreich gebe es rund 150 Personen, die "auf irgendeine Art und Weise für uns aktiv sind". 80 davon seien bereits auf der Straße gewesen, 20 davon "fast jede Woche".

Auch in Deutschland will die Letzte Generation mit Klebeaktionen auf Fahrbahnen den Verkehr lahmlegen. "Ab Montag, dem 24. April, bringen wir Berlin friedlich durch Straßenblockaden zum Stillstand", heißt es auf der Website.

Die Klima-Demos von Fridays for Future wurden von der Schwedin Greta Thunberg inspiriert, die sich im August 2018 erstmals zu einem "Schulstreik fürs Klima" vor das Parlament in Stockholm gesetzt hatte. Die Letzte Generation macht seit rund zwei Jahren in mehreren Ländern mit Straßenblockaden von sich reden, aber auch mit anderen umstrittenen Klebeaktionen, etwa in Museen.