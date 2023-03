Klimaschutz: Das Zeitfenster schließt sich

Die nächsten Jahren entscheiden darüber, in welcher Welt die Kinder von heute leben werden.

In Brasilien brennen Viehbarone und Agrarkonzerne den Dschungel ab, um Flächen zu gewinnen.

In Südfrankreich haben am Wochenende Bauern einen Heiligen um Regen angefleht, weil schon im Winter die Böden zu trocken sind. Die spanische Urlaubsinsel Mallorca versinkt Ende Februar noch in seltenem Schneechoas, kurz drauf kommt Hitze wie sonst nur im Juni oder Juli.

Laut Weltgesundheitsorganisation WHO sind im vergangenen Sommer in Europa mindestens 15.000 Menschen aufgrund von Hitze vorzeitig gestorben.

Extremwetter nimmt allerorten zu. So blieb am Horn von Afrika im Herbst wieder der Regen aus, zum ...