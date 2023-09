Nirgendwo auf der Welt sind die Folgen der Klimakrise so spürbar wie in Afrika. Um die Folgen abzumildern, versprechen Industrieländer vor allem Geld. Aber kann das die Lösung sein?

Wie ist es, in einer Welt zu leben, die sich um mehr als 1,5 Grad erwärmt? Für viele Menschen in Afrika ist das bereits Realität. In Marokko wurde vor zwei Wochen mit 50,4 Grad ein neuer Hitzerekord gemessen. Am Horn ...