Klimawandel: Afrika braucht Hilfe

Beim UN-Klimagipfel in Ägypten soll Gerechtigkeit eine zentrale Rolle spielen.

In der Sahelzone tobt ein Kampf um die letzten Ressourcen, in Ostafrika ächzt die Bevölkerung unter dürrebedingtem Hunger. Unterdessen erholen sich Länder im Süden des Kontinents nur langsam von den wirtschaftlichen Folgen von Zyklonen und Überflutungen. Afrika ist wie kein anderer Erdteil von den Auswirkungen der Erderwärmung betroffen. Entsprechend groß sind die Hoffnungen an die UN-Klimakonferenz COP27.

Allerdings gehen die afrikanischen und europäischen Erwartungen gravierend auseinander.

Mit dem ägyptischen Sharm El-Scheich als Austragungsort tagt die "Conference ...