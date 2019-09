Klimawandel und neue Konfliktarten fordern Helfer heraus

Die humanitäre Hilfe steht angesichts neuartiger und längerer Konflikte sowie angesichts des Klimawandels vor immer größeren Herausforderungen. Das sagte der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Peter Maurer, am Dienstag in Genf. Humanitäre Hilfe könne nicht mehr in erster Linie eine Notversorgung von Geflohenen oder drangsalierten Menschen sein.

SN/APA (AFP)/SAID KHATIB Humanitäre Hilfe steht vor immer schwierigeren Aufgaben