Kneissl als Mitglied des Rosneft-Aufsichtsrats bestätigt

Nachdem sie im März von der russischen Regierung nominiert worden war, ist die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl am Dienstag offiziell als Aufsichtsratsmitglied im Ölkonzern Rosneft bestätigt worden. Dies erklärte der mehrheitlich in russischem Staatsbesitz stehende Konzern am Mittwoch in einer Aussendung.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/APA-POOL/ROL Ex-Außenministerin pflegt gute Kontakte zu Russland