Kneissl bekräftigte in Sarajevo EU-Perspektive Südosteuropas

"Österreich bleibt ein überzeugter Unterstützer der Perspektive eines Beitrittes zur Europäischen Union aller sechs Länder der Region." Das versicherte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) nach einem Treffen mit ihrem bosnischen Amtskollegen Igor Crnadak am Donnerstagnachmittag in Sarajevo. Auch während der EU-Ratspräsidentschaft werde Österreich an der "Konkretisierung dieses Weges" arbeiten.

SN/APA (AFP)/ELVIS BARUKCIC Au§enministerin Kneissl auf Besuch in Bosnien-Herzegowina