Kneissl-Hochzeit - Kurz nur kurz vorab über Putin informiert

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wurde erst einige Tage vor der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) über die Teilnahme von Russlands Präsidenten Wladimir Putin an dieser informiert. Kurz betonte am Mittwoch nach dem Ministerrat, dass Putins Besuch nichts an Österreichs außenpolitischer Haltung ändere.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/APA-POOL Kneissl-Hochzeit schlägt politisch noch immer Wellen