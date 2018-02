Kneissl sieht bei EU-Annäherung Bosniens Regierung gefordert

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) sieht ein "Fenster der Möglichkeiten" und "Dynamik" für die Umsetzung von Reformen in Bosnien-Herzegowina. Der Ball liege aber nun bei der bosnischen Regierung, die "liefern" und "Schritte setzen" müsse, "nicht bei der österreichische Regierung", sagte Kneissl am Ende ihres zweitägigen Besuches in Sarajevo am Freitag.

Das "Schlüsselthema" sei jedenfalls die Reform des Wahlrechts, betonte die Ministerin. Je mehr Bosnien und Herzegowina "selbst lösen" kann, umso eher könne es "zeigen, dass es ein souveränes Land mit Leuten mit souveräner Einstellung" ist, so Kneissl. Österreich bleibe dabei weiter ein überzeugter Unterstützer der EU-Perspektive der Westbalkanländer, betonte Kneissl bereits am Donnerstag. Es gehe aber "nicht ums Helfen, denn das ist keine politische Kategorie", sondern darum, den Weg als gleichberechtige Partner zu bestreiten, erklärte sie am Freitag. In der letzten Umfrage im März 2017 zum Thema EU in Bosnien gaben rund 80 Prozent der Befragten an, Teil der Union werden zu wollen.

Bei ihrem letzten Besuch in Sarajevo vor vier Jahren habe sie noch mehr Frust erlebt, erzählte die Außenministerin zuvor vor österreichischen Journalisten. Jetzt gebe es aber "neuen Schwung". "Man spürt die vibrierende Gesellschaft, aber anderseits auch die Zwänge, in denen die politischen Akteure stecken." Sie hoffe, dass sich die gesellschaftliche Dynamik auch auf die Politik übertrage.

Am Freitag traf Kneissl neben zwei der drei Vertreter des Staatspräsidiums in Bosnien, Bakir Izetbegovic und Dragan Covic, auch führende Religionsvertreter - Großmufti Husein Kavazovic, Kardinal Vinko Puljic sowie Metropolit Hrisostom. Gefragt, ob auch das Thema religiöse Radikalisierung zur Sprache gekommen sei, antwortete Kneissl, dass die Menschen, mit denen sie gesprochen habe, an Themen mit "mehr Substanz" interessiert gewesen seien.

Sie selbst traue sich nach dem kurzen Besuch keine Gesamteinschätzung darüber zu, wie groß die Radikalisierungstendenzen tatsächlich seien, gab Kneissl zu. Bei den Investitionen aus dem arabischen Raum gehe es aber eher um Tourismus. "Das geht eher in Richtung Dubaiisierung", erklärte Kneissl mit Blick auf die steigende Zahl von Touristen aus den Golfstaaten, die vermehrt im Sommer in Bosnien urlauben. Die Staaten investieren auch in entsprechende Infrastruktur dafür.

Der bosnische Politologe Sead Turcalo sagte im Gespräch mit der APA in Sarajevo, dass der Einfluss aus Saudi-Arabien, den viele westliche Staaten kritisch betrachten, da sie damit den Import eines rückwärtsgewandten Islam fürchten, "schwächer" geworden sei. Das sei mitunter auf die Veränderungen in Saudi-Arabien selbst zurückzuführen. Für Bosnien ist das nach Turcalos Ansicht jedenfalls ein "positives Signal". Generell werde das Thema "religiöse Radikalisierung" in Bosnien von den Medien "sehr übertrieben" dargestellt, kritisierte der Experte.

Denn die eigentliche Gefahr für das Land seien Politiker, die "tagtäglich den Gesamtstaat Bosnien infrage stellen. Wenn man dazu noch Akteure von außen hat, die das unterstützen, so wie Russland oder die FPÖ in Österreich, dann könnte das Probleme nicht nur für den Balkan sondern auch für ganz Europa bringen", so Turcalo in Anspielung auf die guten Beziehungen der Freiheitlichen zu dem für seinen Separatismus bekannten Präsidenten der Republika Srpska, Milorad Dodik. "Ich bin mir sicher, dass, wenn man politische Radikalisierung, also den nationalistischen/separatistischen Diskurs beenden würde, dass dann auch alle anderen Arten von Radikalisierung beendet werden", betonte der Wissenschafter, der an der Universität Sarajevo lehrt.

Der Balkan, aber insbesondere Bosnien, werde immer mehr zum Spielball der globalen Akteure. "Alle versuchen, die Situation auszunutzen, um ihre geopolitischen Ziele auf dem Balkan zu realisieren oder auch einfach nur zur Machtdemonstration", zeigte sich Turcalo besorgt.

Trotz großer Aufmerksamkeit in österreichischen Medien ist Außenministerin Kneissl während ihres Besuches in Bosnien-Herzegowina nicht auf die umstrittenen Aussagen von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) zum Status der Republika Srpska angesprochen worden. Das sagte Kneissl am Freitag vor Journalisten in Sarajevo.

Bei keinem ihrer Gespräche sei sie auf das Thema angesprochen worden, betonte Kneissl und fügte hinzu: "Und ich hatte viele Treffen." "Wir hatten glücklicherweise viele andere Themen zu besprechen", erklärte die Ministerin bei der Pressekonferenz in der österreichischen Botschaft in der bosnischen Hauptstadt am Ende ihrer zweitägigen Reise.

Strache hatte im Jänner für Aufsehen gesorgt, als eine Aussage, die er bereits im September getätigt hatte, bekannt wurde. In einem Interview hatte er sich damals für die Unabhängigkeit der kleinen serbischen Entität, der Republika Srpska ausgesprochen, und Bosnien als Gesamtstaat "keine positive Zukunft" attestiert. Das Dayton-Friedensabkommen, das den Bosnien-Krieg 1995 beendet hatte, sieht aber gerade dies - die Schaffung und Aufrechterhaltung eines Gesamtstaates Bosnien-Herzegowina - vor. Das Schlimmste, was Bosnien-Herzegowina passieren könne, sei die Unabhängigkeit der Republika Srpska, sagte der Hohe-Bosnien-Beauftragte Valentin Inzko kürzlich in einem Interview.

Für ihren ersten Auslandsbesuch in der Westbalkan-Region habe sie absichtlich Bosnien-Herzegowina gewählt, um zu demonstrieren, dass Bosnien ein Teil Europas ist, so Kneissl. Sie brachte einmal mehr ihre Präferenz für den Begriff "Südosteuropa" anstatt des "Kunstbegriffes Westbalkan" zum Ausdruck.

(APA)