Kneissls Ponys flogen mit Militärtransporter nach Russland

Die ehemalige österreichische Außenministerin und Tierliebhaberin Karin Kneissl, die am Dienstag ihre Übersiedlung nach Russland bekannt gab, soll vor wenigen Tagen zwei Ponys mit einem Transportflugzeug der russischen Luftstreitkräfte aus Syrien nach St. Petersburg bringen haben lassen. Dies berichtete am Dienstag das auf investigativen Journalismus spezialisierte russische Onlinemedium "The Insider" mit Verweis auf Publikationen in sozialen Netzwerken und im Internet.

BILD: SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/ARCHIV/HE Soll sich gut gelaunt gezeigt haben