Koalition der Netanyahu-Gegner zeichnet sich in Israel ab

In Israel deutet sich ein Regierungsbündnis unter Ausschluss des langjährigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu an. Wenige Tage vor Ablauf der Frist für Oppositionsführer Yair Lapid zur Regierungsbildung waren die Gegner Netanyahus am Sonntag in letzten Verhandlungen über eine Zusammenarbeit. So hat der liberale Lapid dem nationalistischen Hardliner Naftali Bennett von der Yamina-Partei eine Partnerschaft mit rotierenden Ministerpräsidenten angeboten.

SN/APA/AFP/GIL COHEN-MAGEN Rechtspolitiker Bennett soll Netanyahu als Premier nachfolgen