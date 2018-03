Koalitionspartner in Deutschland wollen Tempo bei Reformen

Die neue Große Koalition in Deutschland will mit Tempo in die Regierungsarbeit starten. Bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages betonten die Parteichefs von CDU, CSU und SPD am Montag in Berlin, dass man durch die lange Regierungsbildung bereits viel Zeit verloren habe. Zugleich zeigte man sich davon überzeugt, dass die Koalition die gesamte Legislaturperiode bis 2021 halten werde.

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld Die Koalitionsparteien präsentieren den Vertrag