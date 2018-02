Koalitionsverhandlungen in Deutschland am Montag fortgesetzt

In Deutschland setzen Union und SPD ihre Koalitionsgespräche auch am Montag fort. Wie SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Sonntagabend in Berlin mitteilte, sollen die Gespräche zwischen SPD und Union (CSU und CDU) um 10.00 Uhr fortgesetzt werden. Die Spitzenrunde der Unterhändler habe festgestellt, "dass noch Themen vor uns liegen, bei denen die Parteien voneinander entfernt sind".

SN/APA (AFP)/JOHN MACDOUGALL CDU, CSU und SPD hatten einen Abschluss am Sonntag angepeilt