Koalitionsverhandlungen in Deutschland gestartet

In Deutschland haben SPD, Grüne und FDP am Mittwoch in 22 Arbeitsgruppen ihre Koalitionsverhandlungen zur Bildung der ersten deutschen Ampel-Regierung begonnen. Zugleich legten die drei Parteien zum Thema Corona einen ersten gemeinsamen Beschluss vor. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bekräftigte auf einem Kongress in Hannover das Ziel, dass er im Dezember zum neuen Bundeskanzler einer Ampel-Koalition gewählt werde.

SN/APA/dpa/Kay Nietfeld Scholz will bis zum Nikolaustag Kanzler werden