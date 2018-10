Kölner Anschlag: Möglicher Terror-Hintergrund wird ermittelt

Die deutsche Bundesanwaltschaft untersucht, ob der Brandanschlag und die Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof einen islamistischen Hintergrund haben. Die Bundesanwaltschaft habe bereits am Dienstag entsprechende Ermittlungen übernommen, teilte die oberste deutsche Anklagebehörde am Mittwoch mit.

SN/APA (dpa)/Oliver Berg Terror konnte als Motiv bisher nicht ausgeschlossen werden