König Charles verbietet Foie gras als Palastessen

König Charles III. verzichtet beim Essen auf die Delikatesse Foie gras. Der Monarch habe das Verbot von Stopfleber in den königlichen Residenzen bestätigt, teilte die Organisation Peta in London mit. Damit kommt das umstrittene Lebensmittel weder im Buckingham-Palast noch im ostenglischen Sandringham, im schottischen Balmoral, im nordirischen Hillsborough oder in Windsor bei London auf den Tisch.

SN/APA/AFP/POOL/JANE BARLOW König Charles III: verbietet Foie gras als Palastessen