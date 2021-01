Königspaar bekommt Coronaimpfung - Schweden kritisieren Bevorzugung

König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia waren unter den Ersten, die den Coronaimpfstoff erhielten. Weil in Schweden alle gleich behandelt werden sollen, prasselt es nun Kritik.

Auch in Schweden wird heftig darüber gestritten, wer zuerst gegen Corona geimpft werden soll. Das Gesundheitsamt hat entschieden, dass zunächst pflegebedürftige Alte geimpft werden, danach das Krankenhauspersonal. Einige Regionen protestierten und ließen zunächst das medizinische Personal impfen.

Daher verwunderte es nicht, dass es nun in Schweden harsche Kritik am Königshaus gibt. Denn König Carl XVI. Gustaf (74) und Königin Silvia (77) haben zu den Allerersten gehört, die eine Coronaimpfung bekamen. Ein Affront in Schweden, ein Land, das auf ...