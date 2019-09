Der US-Präsident gesteht ein, mit dem Staatschef der Ukraine über Herausforderer Biden gesprochen zu haben.

Klimawandel, Krise am Persischen Golf oder die Konsequenzen des Handelsstreits mit China: All das rückt für die Amerikaner angesichts einer explosiven Affäre in den Hintergrund, die den US-Präsidenten Donald Trump an den Sitz der Vereinten Nationen begleitet. Trump soll zum ...